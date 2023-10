Uma mulher que não teve a idade divulgada foi presa na tarde deste domingo (22) após provocar uma colisão com um automóvel por dirigir embriagada. A motorista alegou que vinha de um estabelecimento comercial, no qual tinha feito uso de bebida alcoólica. Ela se recusou a fazer o teste do etilômetro e, segundo o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), apresentava claros sintomas de embriaguez. Ela assinou um Auto de Infração de Trânsito e foi encaminhada para a Delegacia de Leopoldina.

O proprietário do veículo danificado disse que estava em casa quando ouviu o barulho da colisão. Quando saiu da residência para verificar o que houve, deparou-se com o carro danificado. As câmeras de monitoramento em que o homem mora flagraram o ocorrido.

