Um vazamento de gás pode ter causado um incêndio em uma casa no Centro de São João del Rei, nessa quarta-feira (25). Ninguém ficou ferido.

Os bombeiros disseram que foram acionados no início da noite dessa quarta-feira (25), e no local os militares verificaram que a área externa estava tomada pelas chamas. A moradora contou que o incêndio começou por causa do vazamento de gás.

"Fomos acionados por volta das 19 horas e nos deslocamos imediatamente para o local. Quando chegamos, percebemos que o incêndio estava concentrado em uma área externa nos fundos do imóvel. O rápido início de combate foi fundamental para que o fogo não se espalhasse para o interior da casa", explicou o chefe da equipe que atendeu a ocorrência, sargento Soares.

Toda a estrutura do telhado da varanda foi atingida, além de uma máquina de lavar, um armário de parede e vários pertences que estavam no local.

"A moradora nos informou que tinha realizado a troca do botijão de gás pouco antes do incêndio. Como o fogo estava concentrado neste recipiente, que também estava em chamas, a principal suspeita é de um vazamento ou algum incidente envolvendo GLP", completou o sargento.

O combate durou cerca de uma hora e foram gastos aproximadamente mil litros de água para controlar as chamas e realizar o rescaldo.