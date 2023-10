Um mandado de busca e apreensão contra um homem de 25 anos, suspeito de participação em um homicídio ocorrido em agosto, resultou na prisão de quatro pessoas, nessa sexta-feira (27). De acordo com a Polícia Civil, durante a ação realizada no Bairro Pires da Luz, em Ubá, foram apreendidos 700 pinos de cocaína, 11 buchas de maconha, materiais para embalar as porções de droga e uma balança de precisão.

O alvo da ação foi detido, assim como duas mulheres, de 20 e 21 anos, e um homem de 53 anos, presos em flagrante por tráfico de drogas.

Conforme levantamentos da Polícia Civil, três homens já foram identificados, um deles preso nessa sexta-feira (27), teriam feito uma emboscada sob a alegação de furtar um porco em uma propriedade próxima com a promessa de ganhar um pedaço como recompensa. Ao ser atraída para o local, a vítima foi surpreendida e atingida por disparos pelas costas. As investigações continuam para localizar os demais envolvidos. Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional.



Tags:

Geral | Mandados | polícia civil | Tráfico