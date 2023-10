Nesta sexta-feira (27), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), realizou a prisão de um homem, 37 anos, por tráfico de drogas em Ubá. Ao pesquisarem pelo o nome do suspeito, durante a abordagem, também verificaram que ele estava com um mandado de prisão em aberto. O caso aconteceu durante uma operação no Bairro Waldemar de Castro.

Com o suspeito, foram encontrados 20 pinos de substância análoga a cocaína, R$ 147,00 em moeda corrente, um aparelho celular e duas jaquetas. O autor e materiais foram encaminhados à Delegacia de Plantão.