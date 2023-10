Na próxima quarta-feira (1), a exigência do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) de 2023 começa para automóveis com finais de placa 7, 8, 9 e 0. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) alerta os proprietários de veículos para ficarem atentos aos prazos.

Segundo a Agência Minas, os veículos com finais de placa 1, 2 e 3 tiveram prazo para licenciamento até o dia 31/8. Já os automotores com finais de placa 4, 5 e 6 tiveram até o dia 30/9 para renovar o documento.

Para ter acesso ao CRLV 2023, o Imposto de Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), o seguro obrigatório anterior a 2021, a Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV) e eventuais multas devem estar quitados. O veículo também não pode ter restrições judiciais ou administrativas que impeçam a emissão do documento.

Ainda, condutores flagrados sem o documento atualizado após o prazo estabelecido são autuados por infração gravíssima, com registro de sete pontos na habilitação, remoção do veículo para um pátio credenciado e multa de R$ 293,47,previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Como acessar o CRLV

Para acessar o documento, basta informar a placa, o número do Certificado de Registro do Veículo (CRV), o Renavam e, por fim, o CPF ou CNPJ. A impressão deve ser de boa qualidade, em papel sulfite branco e no formato A4, com tinta preta, em página única, possibilitando a leitura do QR-Code.

No site, é possível verificar se existem pendências e também imprimir o CRLV.

O serviço também está disponível no aplicativo MG App, no portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) ou no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).