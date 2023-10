Um jacaré que estava em local alagado foi capturado pelo Corpo de Bombeiros na MG-265, em Ubá, na madrugada desta segunda-feira (30).

Segundo os militares, o animal silvestre estava no km 84, no estacionamento do Posto Uirapuru. A área alagada dificultou a captura do jacaré.

Por volta das 5h30, quando as águas baixaram, os bombeiros usaram um cambão e cordas para capturar o animal. Ele foi encaminhado para a Polícia Militar Ambiental para as devidas providências.