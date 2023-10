Um homem armado, de 59 anos, foi detido em Piedade do Rio Grande, na noite de sábado (28), após ameaçar pessoas no Bairro Jardim. Uma faca e munições também foram encontradas com ele.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e quando chegou ao local, viu o homem denunciado e realizou uma abordagem. Foram feitas buscas pessoal e no carro dele.

No veículo, os militares encontraram um revólver calibre 38, nove munições do mesmo calibre, sendo uma deflagrada, além de uma faca.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Barbacena.