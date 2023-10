Um ônibus e uma carreta bateram na BR-040, em Conselheiro Lafaiete, na noite dessa segunda-feira (30). Um passageiro teve escoriações leves.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi registrado no trevo do Bairro Paulo VI, próximo ao km 636. O motorista da carreta disse ter reduzido um pouco a velocidade para passar pelo quebra-molas, quando colidiu com o ônibus, que atravessava a pista para entrar no Bairro Santa Matilde.

No ônibus estava apenas o motorista, que não se machucou, já na carreta estavam o motorista e um passageiro. O condutor da carreta também não se feriu.

O passageiro teve escoriações leves pelo corpo e queixou dor na cervical. Ele foi levado para a Maternidade São José para ser avaliado pelo médico; o nome dele não foi revelado, por isso não foi possível saber o estado de saúde dele.

A Polícia Militar e Via 040, concessionária que administra a rodovia, estiveram no local. A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada.



