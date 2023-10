Mais de 164 mil passageiros regulares passaram pelo Aeroporto Regional da Zona da Mata nos primeiros nove meses de 2023. Além disso, foram transportadas 205 toneladas de carga no aeroporto que fica entre Rio Novo e Goianá.

Segundo o Governo de Minas Gerais, em julho foram 22.321 usuários, o maior número de passageiros atendidos em voos regulares ao longo dos 12 anos de história do aeroporto. Quando o Aeroporto iniciou os trabalhos, em 2011, foram apenas 18.179 pessoas que embarcaram e desembarcaram no aeroporto.

De janeiro a setembro deste ano, 164.171 pessoas embarcaram ou desembarcaram no terminal, enquanto o transporte de cargas atingiu a marca de 205 toneladas.

Considerada a principal opção de transporte aéreo para atendimento a Juiz de Fora e toda a região da Zona da Mata, o aeroporto opera voos regulares para Viracopos (SP), Confins (MG), Congonhas (SP) e Guarulhos (SP).

Após quase nove anos do início da Parceria Público Privada (PPP) entre o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), e a Concessionária do Aeroporto da Zona da Mata (CAZM), a expectativa é de que, se mantida a média de passageiros dos últimos três meses, 2023 deva registrar mais de 220 mil embarques e desembarques, quase 50% a mais que o recorde anterior, em 2019.

Cargas

Nos nove primeiros meses deste ano, cerca de 205 toneladas de carga passaram pelo Aeroporto. Apenas em setembro de 2023 foram pouco mais de 38 toneladas, considerando as categorias nacionais e importadas.



"Com a medida, os trâmites de liberação, armazenamento, embarque e desembarque de mercadorias, especialmente as internacionais, serão agilizados, potencializando a vocação do aeroporto na operação de envio e recebimento de diversos produtos, desde eletrônicos, vestuário, medicamentos e até itens refrigerados", afirma o governo estadual.

Novos voos

A Azul Linhas Aéreas prevê aumentar de quatro para seis a frequência semanal de voos para o Aeroporto de Confins, a partir dessa segunda-feira (30). A rota, atualmente disponível às segundas, quartas, sextas e domingos, também será oferecida às terças e quintas.

A empresa prevê ainda alterar o horário dos voos. Serão chegadas na Zona da Mata às 14h10 e partidas às 14h45 rumo à capital mineira.



O Aeroporto Regional conta com infraestrutura moderna, amplo saguão para passageiros e usuários, capacidade para 600 mil passageiros/ano, além da segunda maior pista de Minas Gerais, com 2.525 metros, projetada para receber aviões de grande porte, inclusive aeronaves de carga.