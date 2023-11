Uma batida entre um carro e um caminhão carregado com minério, na BR-116, em Muriaé, deixou um idoso de 70 anos ferido no fim da tarde dessa terça-feira (31).

Segundo Polícia Rodoviária Federal (PRF), chovia no momento em que o carro seguia sentido Muriaé/Laranjal quando o idoso perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão, que seguia no sentido oposto.

O motorista da carreta não sofreu ferimentos e permaneceu no local da ocorrência. Já o idoso, que dirigia o carro, sofreu lesões nas pernas e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento em Muriaé. O nome dele não foi informado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

A concessionária EcoRioMinas, que administra a rodovia, e o Corpo de Bombeiros apoiaram o atendimento.