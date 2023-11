Um quarto em uma residência no Bairro Senhor dos Montes em São João Del-Rei foi completamente afetado por um incêndio na manhã desta quinta-feira (2). De acordo com o registro feito pelo Corpo de Bombeiros, o imóvel de cinco cômodos foi tomado pelas chamas. Havia um morador no endereço que conseguiu deixar o local sem ferimentos.

Conforme o chefe da equipe dos Bombeiros, sargento Dinali, no momento da chegada, o quarto estava totalmente tomado pelas labaredas, que se alastravam e já tinham derrubado parte do telhado. "Durante os combates, as paredes também cederam, tornando o ambiente ainda mais perigoso". As chamas destruíram alguns colchões, um armário de madeira e uma TV, além de outros pertences.

Após cerca de uma hora de combate, o incêndio foi controlado. Sobre as causas, Dinali afirma que "O morador disse que uma extensão estava em uso e que as chamas teriam se iniciado ali. A suspeita inicial é de um curto-circuito". Os militares ainda informaram que, como a estrutura foi bastante afeetada, o local ficou parcialmente interditado e a situação será repassada para a Defesa Civil.