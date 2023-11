O quarto de um imóvel localizado no Bairro Boa Morte, em Barbacena, foi tomado pelo fogo nessa quinta-feira (2). Segundo o registro feito pelo Corpo de Bombeiros, o foco do incêndio foi o cômodo. A moradora não estava no endereço no momento em que as chamas começaram, no entanto compareceu durante o combate às labaredas.

Conforme os bombeiros, as chamas e a fumaça atingiram outros cômodos e danificaram vários materiais. Logo que o fogo foi combatido, foram notadas muitas rachaduras nas paredes do quarto, o que tornou o ambiente mais perigoso. As chamas destruíram colchões, cama ,um armário de madeira, uma TV e roupas além de alguns pertences. Após cerca de uma hora de combate, o incêndio foi controlado.

Não foi possível afirmar a causa do incêndio, sendo a perícia acionada para comparecer ao local. Devido ao risco existente o local ficou totalmente isolado e os moradores orientados a não se aproximarem.

A situação foi repassada para a Defesa Civil Municipal que compareceu também ao endereço.