Um homem de 30 anos foi alvo de disparos de arma de fogo enquanto embarcava no carro do irmão, no Bairro Córrego do Ouro, em Santos Dumont. De acordo com o registro feito pela Polícia Militar, o suspeito teria se aproximado em uma moto e realizado os disparos. A vítima foi alvejada e encaminhada para um hospital para atendimento médico em veículo particular.

A equipe foi até o hospital e o ferido indicou que o autor é um homem de 44 anos e ele ainda afirmou que desconhece a motivação para o crime. Até o momento, não há informações sobre a localização do autor.