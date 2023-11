Um carro roubado em Juiz de Fora, no domingo (5), foi encontrado no Bairro Cohab, em Carandaí, nessa segunda-feira (6). Segundo o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), o carro foi levado em um caso de extorsão mediante sequestro. Na ocasião, os envolvidos usaram outro veículo que também era produto de roubo, com as mesmas características, realizado em Lagoa Dourada, no sábado (4).

Os policiais militares encontraram o veículo relacionado ao crime cometido em Juiz de Fora, por meio de uma denúncia anônima. O automóvel foi apreendido e removido para um pátio credenciado. Ainda não há informações sobre o paradeiro dos autores do crime.