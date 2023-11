Um Hospital no Centro de Governador Valadares sofreu um incêndio em uma unidade interna, quando um ar condicionado pegou fogo por volta das 18h32 dessa segunda-feira (6), na sala de triagem. O Corpo de Bombeiros compareceu ao local, no entanto, as chamas foram debeladas por um funcionário do hospital, com uso de extintores.

A equipe dos bombeiros realizou a retirada de objetos queimados da sala afetada pelo fogo, bem como realizou a verificação dos andares superiores em relação a fumaça e propagação. Segundo os bombeiros, nada foi constatado.