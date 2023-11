Um homem de cerca de 59 anos, que estava preso em cima do cume de uma montanha em Leopoldina, precisou ser salvo pelo Corpo de Bombeiros na noite da última terça-feira (7). Ele estava com sinais de desidratação e contou aos militares que estava no local há três dias, pois fugia de pessoas que estavam o ameaçando.

Os bombeiros foram acionados por moradores próximos à região, na entrada da Rua Isaltina Beno Guedes, que disseram que uma pessoa estava presa na área mais alta da montanha e pedia ajuda.

No local, as equipes receberam a ajuda de outro militar que mora na região e conhece as trilhar. O grupo conseguiu ouvir o homem pedir ajuda e iniciou as buscas pelas trilhas, verificando que havia diversas vias de escalada e mantendo contato verbal com o homem.

Para chegar onde o homem estava, os militares precisaram usar técnicas de escalada. Quando o localizaram, ele não apresentava ferimentos, mas estava com sinais e sintomas de desidratação.

Os militares usaram cordas de rapel para fazer a descida do homem. Aos militares, ele contou que entrou na vegetação próximo à Igreja São José e se deslocou para onde foi encontrado, pois estava sendo perseguido por algumas pessoas que estavam ameaçando ele.