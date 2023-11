Um homem de 36 anos era mantido em cárcere privado há dois meses, em Conselheiro Lafaiete, e foi resgatado pela Polícia Militar (PM) na noite dessa quarta-feira (8). Duas pessoas, de 19 e 38 anos, foram presas e drogas foram apreendidas.

Por meio do Disque Denúncia Unificado (DDU), a polícia recebeu uma denúncia anônima que um homem era mantido cárcere privado no Bairro Alto Vista Alegre. A denúncia apontou ainda que o homem de 38 anos seria o autor do crime.

As equipes se deslocaram para o endereço da denúncia e confirmaram a denúncia. O homem e o jovem foram abordados pelos policiais e, durante buscas na casa, foram encontrados 68 pinos de cocaína, uma bucha de maconha, três celulares e R$ 2.045 em dinheiro.

O motivo do homem estar em cárcere privado não foi divulgado. A dupla foi detida e levada para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.