Um acidente envolvendo uma caminhoneta e uma motocicleta matou um homem, de 37 anos, e deixou outro, de 34 anos, em estado grave na noite dessa sexta-feira (10) na BR-116, km 722, em Muriaé. As vítimas estavam na moto que foi atingida frontalmente pela caminhoneta.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a caminhoneta, que seguia sentido Muriaé a Leopoldina, foi acessar um posto, invadiu a contramão, sem antes aguardar no acostamento, e cruzou a vida sob a faixa dupla contínua amarela, atingindo a motocicleta com as vítimas.

O piloto sofreu ferimentos graves e chegou a ser socorrido pela Ecoriominas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Já o carona sofreu lesões graves e foi encaminhado para o Hospital São Paulo em Muriaé e não há informações sobre seu estado de saúde. Os ocupantes da caminhoneta não sofreram lesões

A perícia esteve no local pra fazer o trabalho de praxe, assim como o Corpo de Bombeiros.



FOTO: PRF - Reprodução