Dois homens, que não tiveram as idades informadas, trocaram tiros com a Polícia Militar (PM) e foram presos por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e munições e tráfico de drogas nessa sexta-feira (10), no Bairro Agroceres em Ubá.

De acordo com a PM, durante uma operação no bairro, com o intuito de combater o tráfico de drogas e crimes de homicídio, a equipe ocupou um terreno no local, de forma estratégica, e conseguiu abordar os suspeitos. Durante a ação, houve troca de tiros, mas os policiais não se feriram.

Foram localizados e apreendidos um revólver calibre 32, cinco munições calibre 32, 25 buchas de maconha, 135 pinos de cocaína, 35 pedras de crack, uma HT e R$231.



Os suspeitos foram encaminhados para o hospital da cidade, medicados, liberados e em seguida levados à Delegacia de Plantão para as demais providências.