Estão abertas as inscrições para municípios que desejam participar do Programa Jovens Mineiros Sustentáveis (JMS) em 2024. As cidades interessadas têm até o dia 24 de novembro para fazer o cadastro.

Segundo o Governo de Minas, para o próximo ano, serão selecionados 40 municípios para se juntarem aos outros 104 já participantes da iniciativa de educação ambiental promovida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

Com o novo edital, serão mais 80 escolas municipais que passarão a integrar o programa, com uma média total de 3,2 mil estudantes do 5º ano do ensino fundamental. Atualmente, são 6.541 alunos de 185 escolas municipais de Minas.

A estimativa é que o programa alcance até 9 mil alunos das redes públicas municipais do estado. A inscrição deve ser feita on-line, no site da Semad, onde também tem o edital do processo e serão divulgados os resultados no dia 5 de dezembro.



Por meio da educação ambiental, o programa leva a sustentabilidade para as salas de aula das escolas municipais. E com os alunos, o aprendizado é passado para famílias, comunidades e autoridades. Na lista de mudanças estão as reduções nas contas de luz e de água, um maior interesse em coletas seletivas e em plantios, e até a mobilização por um parque municipal.

Capacitação

O JMS capacita educadores para levar a temática da sustentabilidade para as salas de aula, com material didático baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) e desenvolvido por servidores da pasta.

São propostas atividades escolares de educação ambiental e humanitária, por meio das quais são trabalhados os temas de consumo consciente de água e energia, cidadania, gestão sustentável de resíduos sólidos, educação humanitária e mudanças climáticas.

“A ideia foi criar um programa que tivesse uma metodologia estimulante para os alunos e também para os educadores, a fim de ter impactos em toda a comunidade”, conta a gestora ambiental Sophia Lins.

As escolas mais empenhadas no programa em 2023 serão premiadas no próximo dia 7 de dezembro, em cerimônia que será realizada no Centro Mineiro de Referência em Resíduos (CMRR), em Belo Horizonte.