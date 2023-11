Um jovem de 18 anos foi detido na madrugada de domingo (12), durante um patrulhamento da Polícia Militar pela cidade de Congonhas. A partir de uma denúncia que informava a fuga de um suspeito de roubo ocorrido Conselheiro Lafaiete em direção a Congonhas, a equipe localizou o autor.



O rapaz foi abordado no Bairro Santa Mônica, com um carro roubado. Ele tinha R$550 em moeda falsa, oito porções de maconha e materiais para embalar entorpecentes. Ele foi preso em flagrante. A Polícia afirmou que há outros envolvidos no caso e que as buscas continuam.



Tags:

Drogas | Polícia