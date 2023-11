Um adolescente de 17 anos, já conhecido no meio policial, foi apreendido no Bairro Grogotó, na noite dessa segunda-feira (13), em Barbacena, com um revólver e drogas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o adolescente foi abordado quando saia de uma mata na região, e pegou uma sacola que estava perto de uma árvore.

Os militares pegaram a sacola e encontraram um revólver calibre 22, carregado com cinco munições, uma pedra bruta de crack e oito buchas de maconha.

O adolescente disse aos policiais que a arma seria usada para defesa própria, pois estaria sendo ameaçado de morte. Ele disse ainda que a maconha seria para uso e o crack deveria ser fracionado para a venda.

O menor e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia.