Uma serpente foi capturada dentro de uma escola em Conselheiro Lafaiete, na tarde dessa segunda-feira (13), pelo Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal estava nas dependências do Centro Municipal de Educação Infantil Augusta Paulina do Nascimento, no Bairro Santa Terezinha.

As professoras viram a cobra e imediatamente asseguraram a proteção das crianças. Os bombeiros foram acionados e para conseguir pegar a serpente precisaram desmontar uma estrutura de madeira.

O animal foi capturado e solto pelos militares em local apropriado.