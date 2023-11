Um cachorro morreu após uma casa pegar fogo em Muriaé, na manhã dessa quarta-feira (15).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ao chamado na Rua Palmeiras, no Bairro Napoleão. O incêndio teria começado no quintal e se espalhado pela residência, que tem uma confecção no local.

Os militares apagaram as chamas e realizaram o rescaldo.