O corpo de um homem, de cerca de 35 anos, com marcas de tiros, foi encontrado por um guia turístico no Distrito de Conceição de Ibitipoca, na estrada que liga à Rancharia, em Lima Duarte, nesse domingo (19).

Segundo a Polícia Militar (PM), exames apontaram que a morte ocorreu 24 horas antes do corpo ser encontrado na localidade conhecida como Tapera.

No local, o perito identificou diversas lacerações no tórax e no braço esquerdo, além de cinco perfurações por arma de fogo.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Juiz de Fora, onde será feita a identificação da vítima, pois não foi encontrado nenhum documento que indicasse quem era o homem.

A PM segue em busca de informações que possam ajudar na identificação da vítima e também do autor do crime.