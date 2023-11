Seis pessoas e um adolescente de 16 anos foram detidos pela Polícia Militar (PM) durante a Operação “Aleijadinho”, realizada em Congonhas, na manhã dessa terça-feira (21).

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento em diversos delitos na cidade, como tráfico de drogas e crimes contra a vida.

Drogas, materiais relacionados ao tráfico, uma moto e dinheiro foram apreendidos durante a ação nos bairros Vila São Vicente, Novo Rosário e Alvorada.

Ações

Foram apreendidas 43 pedras de cocaína, duas porções da mesma substância, duas buchas de maconha, uma sacola e duas pedras de crack, uma balança de precisão, além de R$ 2.250 em dinheiro no Bairro Vila São Vicente.

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante, juntamente com outas duas moradoras de 23 e 57 anos que, segundo a PM, eram coniventes com a prática ilícita no imóvel.

No Bairro Novo Rosário, dois rapazes, de 20 e 23 anos, foram presos após buscas nas casas deles com a ajuda de um cão farejador.

A PM encontrou nos imóveis R$ 1.174,10, dinheiro do tráfico, além de diversas embalagens plásticas utilizadas para embalar as drogas, uma balança de precisão, três celulares, uma moto, que era utilizada para o tráfico de drogas, oito pedras de crack, uma bucha de maconha e mais oito porções da mesma droga.

No Bairro Alvorada, a Polícia Militar deu voz de prisão a um jovem de 18 anos e apreendeu o adolescente, que assumiu a propriedade de nove buchas de maconha e quatro pedras de crack encontrados na residência alvo das buscas.