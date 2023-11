Mais de 100 pinos de cocaína, além de pedras de crack e buchas de maconha, foram apreendidos durante cumprimento de mandados de busca e apreensão no Bairro Cohab, em Carandaí, nessa quarta-feira (22).

Três jovens de 22, 23 e 25 anos, foram detidos pela Polícia Militar (PM) durante a ação por suspeita de tráfico de drogas.

O primeiro mandado cumprido apreendeu 25 pedras de crack e uma bucha de maconha. O alvo do mandado, o rapaz de 22 anos, foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com as drogas.

Já no segundo mandado, um casal foi detido após a polícia encontrar na casa deles um pé de maconha, 106 pinos de cocaína, 29 pedras de crack, 25 buchas de maconha, além de três celulares, uma balança de precisão e uma máquina de cartão.

Segundo a PM, todas as drogas localizadas já estavam embaladas e prontas para a venda.



Drogas