Um carro do Governo de Minas Gerais se envolveu em uma batida frontal na MG-447, no Bairro São Diniz, na tarde dessa quinta-feira (30), em Cataguases.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um carro com placa de Cataguases bateu de frente com o veículo estadual, com placa de Belo Horizonte.

No carro de passeio estavam dois ocupantes. O condutor não tinha lesões aparentes e a passageira se queixava de dores. Os dois foram levados pelos bombeiros para o Hospital Municipal de Cataguases. Os nomes não foram revelados, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

Já o veículo estadual estava com quatro pessoas e apenas um ocupante teve escoriação na perna. A reportagem procurou o governo estadual para mais detalhes e aguarda retorno.

A Polícia Militar (PM) e a perícia da Polícia Civil foram acionadas.