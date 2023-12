Uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, levou à prisão de um jovem de 22 anos em Bom Jardim de Minas, na noite dessa quarta-feira (6). Ele tinha um mandado de prisão em aberto contra ele.

A Polícia Militar (PM) fazia patrulhamento pelo Bairro Várzea quando recebeu a denúncia. O rapaz denunciado foi visto pela janela de uma casa com uma arma de fogo e uma sacola com maconha.

Os militares entraram na residência e durante as buscas encontraram um frasco com 72 pedras de crack, a sacola com dois tabletes e uma porção esfarelada de maconha, uma balança de precisão e uma pistola.

O jovem foi preso e encaminhado para a Delegacia.