O corpo do estudante João Gabriel Soares Sousa foi enterrado às 10h desta sexta-feira (8), no Cemitério Municipal de Resende Costa. O adolescente de 15 anos morreu em um acidente entre van escolar e um caminhão na manhã dessa quinta (7), na LMG-839. O motorista da van, de 49 anos, também morreu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a van transportava alunos do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste) para aulas no campus de São João del Rei quando ocorreu o acidente.

Gabriel e o motorista, que não teve o nome revelado, ficaram presos às ferragens. Outros seis estudantes ficaram feridos, sendo três resgatados em estado grave e outros quatro com ferimentos leves. Os nomes deles não foram revelados, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

O IF Sudeste lamentou a morte de João Gabriel Soares Sousa e disse que ele era estudante do ensino médio integrado da instituição.

Foi decretado luto oficial de três dias pela morte do estudante e as aulas no IF Sudeste foram suspensas.

Acidente

O caminhão betoneira estava carregado com cimento, quando o motorista perdeu o controle da direção em uma curva, na descida da rodovia, invadiu a contramão e atingiu a van, que trafegava no sentido contrário.

O condutor do veículo ficou preso às ferragens e, após ser desencarcerado, foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia municipal. O nome dele também não foi revelado.

Luto oficial

O IF Sudeste decretou, por meio da portaria nº 331/2023, luto oficial de três dias pela morte de Gabriel e suspendeu as aulas nesta quinta, tendo apenas expediente interno.

"A equipe multidisciplinar do Campus São João del-Rei está acompanhando a situação, oferecendo suporte, inclusive por meio do Setor de Psicologia, aos alunos do Ensino Médio Integrado que já se encontravam na unidade. A Direção Geral e os Diretores Sistêmicos também estão com os alunos e servidores da Diretoria de Desenvolvimento Institucional e Administração estão acompanhando diretamente do local do acidente", disse em nota.

"O Campus São João del-Rei se solidariza aos familiares e amigos de João Gabriel e aos demais alunos envolvidos no acidente desta manhã e está se colocando à disposição para as providências que se julgarem necessárias", finaliza a nota.