Um idoso de 82 anos ficou ferido após a casa onde morava pega fogo na madrugada desta sexta-feira (8) em Muriaé. Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a vítima reclamou de falta de ar por conta da fumaça e foi encaminhada para o Hospital São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiro, o fogo foi controlado por volta de 2h da madrugada. A reportagem entrou em contato com hospital e foi informado que o idoso encontra-se na sala vermelha do local aguardando vaga na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).