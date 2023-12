Três homens foram condenados por homicídio triplamente qualificado de um homem, crime que teria ocorrido em 10 de abril de 2022, na Serra dos Aimorés, Vale do Mucuri. Conforme a denúncia, a vítima foi morta, pois os autores teriam se incomodado com a persistência dela em negociar drogas. As penas variam de 17 anos e seis meses a 27 anos, um mês e seis dias de reclusão, em regime fechado, sem poderem recorrer em liberdade.

Segundo a documentação, na data do crime, a vítima participava de uma festa em Serra dos Aimorés, quando se dirigiu até o local em que se encontravam os denunciados, possíveis integrantes de uma facção criminosa no local, e mencionou que teria contatos de fornecedores de drogas e armas em Nanuque, além de questioná-los se teriam drogas disponíveis. Os denunciados, então, conforme apurado, insatisfeitos com a insistência, mataram o homem a golpes de faca e pauladas.

Para o MPMG, o homicídio foi praticado em contexto de crime organizado, em que a vítima foi morta por motivo torpe, mediante recurso que dificultou sua defesa e meio cruel. Além dos três, a 1ª Promotoria de Justiça de Nanuque apontou na denúncia a participação de outros dois homens, que ainda serão julgados pela Justiça, e de dois adolescentes.

O julgamento foi realizado no Tribunal do Júri de Nanuque.