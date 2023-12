Na tarde da última quinta-feira (7), um homem, de idade não identificada, foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) por receptação de uma motocicleta em Santana de Cataguases, Minas Gerais. Nesse dia, as pessoas da região relataram à PMMG sobre uma motocicleta, de placa aparentemente adulterada, com dois ocupantes de atitudes suspeitas que momentos antes estavam no posto de combustível realizando perguntas e observando o local.

Com isso, a equipe realizou o rastreamento e encontrou o condutor da motocicleta, naquele momento sem o segundo ocupante. Após consulta, foi possível constatar que a motocicleta estava registrada como produto de furto. Durante a busca pessoal, nenhum item ilícito foi encontrado, porém, ao entrarem em contato com a guarnição de serviço de Cataguases, receberam a informação de que o homem já havia se envolvido com tráfico de drogas e furtos de motocicletas na região.

Diante das evidências, ele foi preso em flagrante por receptação e encaminhado à Delegacia local.