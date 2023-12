Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, um homem de 30 anos foi detido após a polícia encontrar maconha e cocaína na casa dele, em Barbacena.

O mandado era cumprido no Bairro Nova Cidade quando a equipe percebeu que o motorista de uma caminhonete acelerou quando viu os policiais. O carro foi alcançado e nada ilícito foi localizado com o homem e no carro.

Contudo, os militares foram para a casa do suspeito e encontraram uma balança de precisão, R$ 525 em dinheiro, 20 papelotes de cocaína, nove tabletes de maconha e um celular.

Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia.