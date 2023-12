Um jovem de 19 anos foi detido com pinos de cocaína no último sábado (9), em Além Paraíba, enquanto era levado para um festival no Estado do Rio de Janeiro. Ele estava em um carro acionado por um aplicativo de transportes.

A Polícia Militar (PM) explicou que fazia uma batida policial no Bairro Goiabal, e região, quando o motorista do veículo foi abordado.

Os militares perceberam que um dos ocupantes estava nervoso e tentou jogar um embrulho fora. A equipe encontrou 14 pinos de cocaína dentro da sacola.

O motorista do aplicativo contou aos policiais que foi contratado para levar o rapaz para um festival em Sapucaia, no Rio de Janeiro.

O jovem recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, junto com a droga, dinheiro e um celular.