Após uma denúncia anônima, a Polícia Militar (PM) encontrou maconha escondida perto de uma construção em São João del Rei, na noite dessa segunda-feira (11).

Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito de 30 anos, responsável pelos entorpecentes, é conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico. A denúncia afirmava que ele estaria escondendo drogas perto de uma construção na Vila São Paulo.

No local, os militares encontraram uma sacola com uma barra de maconha. Nas proximidades na casa do homem, dentro de um lote, os policiais encontraram uma balança de precisa, uma barra prensada e duas porções variadas de maconha.

A PM busca pelo suspeito e encaminhou o material apreendido para a Delegacia de Polícia Civil.