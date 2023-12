Um jovem de 26 anos foi detido após furtar um notebook do Hospital de Cataguases, na madrugada do último domingo (10).

A reportagem entrou em contato com a unidade hospitalar e aguarda retorno.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o rapaz é de Belo Horizonte e estava na cidade há pouco mais de um mês.

Ele acompanhava um paciente no hospital e foi até a cozinha da unidade, onde furtou o aparelho. Quando a PM chegou ao local, ele não estava mais no quarto do paciente.

Contudo, ele foi localizado perto da copa do hospital, quando tentava fugir. O rapaz foi detido e o notebook foi recuperado.