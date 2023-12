Um homem de 33 anos foi detido após furtar uma unidade condensadora do próprio tio na tarde dessa segunda-feira (11), no Centro de Leopoldina. Um outro homem, de 43 anos, também foi detido após comprar o equipamento.

A vítima do furto procurou a Polícia Militar (PM) e contou que os vizinhos viram o autor do furto. Ele verificou as câmeras de segurança e identificou o próprio sobrinho com o equipamento.

FOTO: Polícia Militar - Sobrinho foi visto com o equipamento pelas câmeras de segurança em Leopoldina

Um militar de folga viu o homem e passou a localização para os militares, que acharam o autor. O homem confessou o crime e também contou para quem havia vendido a unidade condensadora.

A equipe policial se deslocou para o endereço, no Bairro Alto Ventania, e localizou o equipamento. O comprador de 43 anos também foi detido por receptação.