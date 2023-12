Após um menor ser apreendido em um conjunto habitacional no Bairro Santa Efigênia, em Barbacena, a Polícia Militar (PM) cumpriu um outro mandado de busca e apreensão no mesmo conjunto e duas pessoas foram detidas nessa segunda-feira (11).

As buscas foram feitas em um apartamento e no bolso de uma blusa de frio, em um dos quartos do imóvel, a Polícia Militar (PM) encontrou uma porção de maconha e um celular em cima da cama.

No outro quarto os militares encontraram uma balança de precisão e uma sacola com 26 eppendorf contendo cocaína, além de R$ 300 em dinheiro. Embaixo da cama, no mesmo quarto, foi achado um maço de cigarro com um pino de cocaína, dois saquinhos com cocaína e um saquinho com crack.

Dois celulares também foram localizados e apreendidos juntamente com as drogas. A mulher de 38 anos, que era alvo do mandado, e um homem de 40 anos foram detidos em flagrantes e encaminhados para a Delegacia.