Um incêndio atingiu uma carreta na Rua Tomé Portes del Rei, no Município de Matozinhos na noite dessa segunda-feira (11). O veículo, estava carregado com cenouras e seguia em direção ao Rio de Janeiro, quando um princípio de incêndio ocorreu em um dos eixos do cavalo mecânico.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a chamada, ao chegar ao local, outros motoristas tentavam combater as chamas com extintores veiculares. Porém, ainda havia muito calor no lugar. Foi necessária a utilização de uma linha de mangueiras para resfriar a parte atingida.

Ainda de acordo com os bombeiros, parte da estrutura de proteção da roda foi desmontada pela equipe, para conseguir fazer o resfriamento. Sobre as causas, o sargento Ávila, parte da equipe que atendeu a ocorrência, afirmou: "A situação aparenta um problema no sistema de frenagem. Quando há mal funcionamento nesta parte, o atrito pode gerar grande quantidade de calor e até chamas. Felizmente foi possível controlar a situação antes que o incêndio se espalhasse por todo o veículo". A Polícia Militar também compareceu ao local e ficou responsável pelo trânsito, que ficou interditado durante o atendimento.