Uma carreta carregada com cenouras pegou fogo na noite de segunda-feira (11), em Matosinhos. O incêndio foi registrado na Rua Tomé Portes del Rei e ninguém ficou ferido.

O veículo seguia sentido Rio de Janeiro quando teve um princípio de incêndio em um dos eixos do cavalo mecânico.

O sargento Ávila, chefe da equipe do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, explicou que quando a equipe chegou ao local, algumas pessoas tentavam controlar as chamas com extintores veiculares, mas ainda havia muito calor no local.

Os militares usaram uma linha de mangueiras para resfriar a parte atingida. Foi necessário desmontar parte da estrutura de proteção da roda para conseguir fazer o resfriamento.

"A situação aparenta um problema no sistema de frenagem. Quando há mal funcionamento nesta parte, o atrito pode gerar grande quantidade de calor e até chamas. Felizmente foi possível controlar a situação antes que o incêndio se espalhasse por todo o veículo", afirmou o sargento.

A Polícia Militar (PM) esteve no local e ficou responsável pelo trânsito, que ficou interditado durante o atendimento.