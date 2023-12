Uma batida frontal entre dois carros deixou três pessoas feridas na Estrada do Mambengo, próximo ao presídio regional, em São João del Rei, na manhã dessa terça-feira (12).

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das pessoas feridas ficou presa dentro do veículo. Foi preciso fazer o desencarceramento para retirá-la. Não há informações sobre as causas do acidente.

Por causa do impacto da batida, um homem de 40 anos sofreu ferimentos na cabeça e tinha suspeita de fratura no fêmur da perna esquerda. Uma mulher de 36 anos, que estava no banco do carona, tinha um corte na cabeça e reclamava de dores na perna.

O sargento Ávila dos bombeiros, responsável pela equipe que atendeu a ocorrência, explicou que o “acidente deixou a porta do motorista bastante amassada, sendo necessário o uso de equipamento desencarcerador para a retirada de uma das vítimas. Os dois foram imobilizados e encaminhados para a Santa Casa. O motorista da caminhonete também sofreu ferimentos na cabeça e foi levado para atendimento médico por uma equipe do Samu”, explicou.

O sargento ressaltou que a Polícia Militar (PM) foi acionada para apurar as causas do acidente.