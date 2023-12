Dois motociclistas ficaram feridos após uma batida na tarde dessa terça-feira (12) no Bairro Rochedo, em Conselheiro Lafaiete.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, pessoas que estavam no local disseram que um dos condutores trafegava na via preferencial quando, ao passar por um cruzamento, bateu no outro motorista que não respeitou o sinal de parada obrigatória.

Um dos motociclistas foi atendido pelo Corpo de Bombeiros desorientado, com uma lesão no nariz e dores no ombro. Ele foi levado para o Hospital Maternidade São José e não foi possível saber o estado de saúde dele porque o nome não foi divulgado.

Já o outro motorista tinha dores no tronco e foi atendido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e também não teve o nome divulgado.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância da atenção e de que se observe as leis de trânsito para evitar acidentes.