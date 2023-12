A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) efetuou, na tarde desta quinta-feira (14), a prisão de dois jovens, de 20 e 22 anos, e cumpriu mandado de internação cautelar de um adolescente de 17 anos, por suspeita de uma série de roubos de veículos na cidade de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais.



Durante a abordagem ao jovem de 17 anos, através de uma ordem judicial, os policiais localizaram e apreenderam três barras de maconha, 14 papelotes de cocaína, balanças de precisão, celulares, contabilidade relativa ao tráfico de drogas e uma motocicleta com equipamentos roubados.

Os crimes aconteceram no dia 31 de outubro deste ano e, na ocasião, foram subtraídos dois carros no Bairro Barreira. Os suspeitos realizaram também uma tentativa de roubo de outros dois veículos. De acordo com as investigações, os três jovens, que utilizavam um automóvel clonado, abordaram as vítimas e as retiraram de dentro dos veículos, os ameaçando com arma de fogo.

No mesmo dia, a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar de Minas Gerais, havia recuperado os carros roubados. Com o prosseguimento das investigações realizadas pela Delegacia de Polícia Civil em Conselheiro Lafaiete, foi possível identificar os suspeitos e representar à Justiça por medidas contra o trio.

Os dois investigados foram encaminhados ao sistema prisional, e o adolescente para uma unidade socioeducativa.