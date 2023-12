Um homem de 37 anos foi detido após encontrar mais de 250 papelotes de cocaína dentro de uma sacola no Bairro Aeroporto, em Muriaé, nessa quinta-feira (14).

Segundo a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento na Rua Santos Dumont, quando viu o homem sair rapidamente de um local escuro com uma bolsa.

Ele foi abordado e com ele os militares encontraram R$ 37 em dinheiro. Os policiais viram que a bolsa estava aberta e fizeram buscas no trajeto feito pelo suspeito e encontraram uma sacola com 251 papelotes de cocaína.

Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia.