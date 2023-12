Na próxima semana, nos dias 19 e 21, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) realizará dois leilões de bens apreendidos em operações contra o tráfico de drogas. São cinco imóveis e 54 veículos que poderão ser arrematados pelos participantes.

Os imóveis estão localizados nas cidades de Betim e Belo Horizonte. Entre os veículos estão motos, caminhões e carros como Chevrolet S 10 Deluxe, Toyota Corolla, Volkswagen 24.250 CLC, entre outros.



Os lances estão abertos e podem ser feitos on-line e, até essa sexta-feira (15), já acumulavam R$ 700 mil. No próprio site é possível conferir os editais e ver as fotos dos bens. Os agendamentos para visitação podem ser feitos por meio dos telefones de contato disponíveis nas publicações.

“Em parceria com o Judiciário e com as forças policiais do Estado, a Sejusp vem trabalhando para avançar na gestão dos ativos e na descapitalização das organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas e em outros crimes. O fomento para a realização de leilões é extremamente importante, pois os valores arrecadados são destinados ao Fundo Nacional Antidrogas que, após apresentação de projetos, retorna ao estado para financiar programas de prevenção e de combate às drogas”, explicou a subsecretária de Políticas sobre Drogas, Cláudia Leite, área da Sejusp responsável pelos procedimentos.

No último mês, a Sejusp realizou três leilões, arrecadando mais de R$ 418 mil e dando nova destinação a 47 veículos, além de ouro, prata e pedras semipreciosas. A iniciativa faz parte do projeto federal “Esforço concentrado para a redução dos bens aguardando destinação”, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Governo de Minas.

Recuperáveis e sucatas

No caso dos veículos, aqueles considerados recuperáveis podem voltar à circulação e têm direito à documentação. Os arrematantes são isentos de multas, encargos e tributos anteriores à aquisição. Já os considerados sucatas irrecuperáveis só podem ser adquiridos por empresas de desmonte ou reciclagem, devidamente credenciadas em órgãos de trânsito.