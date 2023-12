Um jabuti adulto, com aproximadamente 20 anos, recebeu uma roupa especial para se recuperar de graves queimaduras provenientes de um incêndio. Jenny foi encontrada em Uberaba pela Polícia Ambiental e encaminhada para o Hospital Veterinário da Uniube (HVU).

A avaliação clínica apontou a ausência de placas córneas na carapaça, indicando possíveis queimaduras causadas pelo calor excessivo.

A roupa provisória elaborada para Jenny é inédita no país, segundo o gerente clínico do HVU e responsável pelo Setor de Animais Silvestres, professor Cláudio Yudi Kanayama, e foi desenvolvida com uma resina sintética, que protege Jenny durante o processo de cicatrização.

"Devido à extensão das queimaduras, ainda ocorre a soltura das placas córneas, um processo relativamente prolongado para répteis. A proteção provisória, feita de gesso sintético, similar ao utilizado em casos de fraturas em membros de humanos e animais domésticos, permite a observação diária, aplicação de tratamentos tópicos e a posterior remoção das placas mortas", explicou o professor.

FOTO: Uniube - Queimaduras da jabuti Jenny

Após a cicatrização, a roupa será substituída por uma resina confeccionada em impressora 3D, com a colaboração dos alunos do curso de Medicina Veterinária.

"Essa etapa acontecerá no Espaço Maker, um laboratório no Campus Aeroporto, equipado com impressoras 3D e outras ferramentas de fabricação digital, permitindo uma substituição mais avançada e personalizada da "roupa" por moldes projetados e aplicados sobre a parte cicatrizada da carapaça para conferir melhor proteção", disse a médica-veterinária e aprimoranda em Animais Silvestres do HVU, Lara Bernardes Bizinoto.

A Uniube explica que o termo “jabuti” refere-se a espécies terrestres nativas do Brasil, enfrentando desafios como perda de habitat, caça ilegal, comércio de animais, mordeduras de cães, traumas por veículos e queimaduras, motivos de resgate pela Polícia Ambiental e recolhimento ao HVU.

"Após a recuperação e tratamento, Jenny será encaminhada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETRAS), mantido pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF). Este é um passo crucial para sua reintrodução ao ambiente natural, contribuindo para a preservação dessas espécies vulneráveis em Minas Gerais", conclui Cláudio Yudi.