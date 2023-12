Um homem de 58 anos foi rendido por ladrões, um deles armado, sequestrado e abandonado após ter o carro roubado na noite do último sábado (16), em Ressaquinha. Ninguém foi preso.

À Polícia Militar (PM), o homem contou que andava com o veículo por uma avenida no Bairro Volta Grande quando foi abordado por dois homens, que entraram na frente do veículo e o obrigaram a parar.

O motorista foi rendido e obrigado a ficar agachado nos pés do carona. Os ladrões, um deles armado, exigiram dinheiro e, após a vítima dizer que não tinha, disseram que levariam o carro. Eles foram até a estrada da Torre, onde o homem foi abandonado e os ladrões fugiram com o carro.

Durante as buscas pelos envolvidos, a polícia localizou o veículo em Capetinga, na zona rural da cidade. O carro estava caído em uma vala. O veículo foi removido e levado para um pátio credenciado.