Um homem de 33 anos foi preso nessa segunda-feira (18), suspeito de render uma mãe com os filhos e roubar o carro em que eles estavam no último sábado (16), em Muriaé. Uma pistola e munições foram encontradas com ele.

O suspeito foi reconhecido pelos militares após assistirem um vídeo que flagrou o momento do crime. A mulher de 44 anos estavam com os filhos no carro quando foi surpreendida pelo assaltante.

Já havia um mandado de prisão em aberto contra o homem e durante as diligências, os policiais conseguiram localizar o novo endereço dele, no Bairro Franco Suíço.

O suspeito foi encontrado e preso, com ele as equipes encontraram uma pistola calibre 380 com 16 munições do mesmo calibre, além de um carregador.

Segundo a PM, a arma foi roubada em 2017 em Manhuaçu. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Plantão.