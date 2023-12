Cerca de 800 litros de loló foram apreendidos durante uma operação da Polícia Militar (PM) no Bairro Fazendinha, em Ubá. Duas pessoas, de 21 e 43 anos, foram detidos

A apreensão e prisão foram feitas durante a Operação “Total 2”, quando os militares cumpriam um mandado de busca e apreensão na região.

Com a presença de testemunhas, as equipes encontraram dois tambores fechados com rótulo de cloreto de metileno, um tambor grande de cor azul contendo a mesma substância e mais 40 galões médios, aparentando ter volume aproximado de 20 litros, contendo um líquido conhecido popularmente como loló.

Um jovem de 21 anos e um homem de 43 foram presos e encaminhados para a Delegacia.